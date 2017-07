Geëmotioneerde Van Gerwen vindt dat spel tegen Taylor 'nergens op sloeg'

"Of je nou met 16-6 of 16-10 verliest, dat interesseert me geen reet. Dit mag niet gebeuren", is de geëmotioneerde Van Gerwen duidelijk voor de camera van RTL7. "Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Ik moet deze nederlaag accepteren, hoe pijnlijk dat ook is."

Van Gerwen had het idee dat hij "alles" tegen zich had in de Winter Gardens. "Mijn eigen vorm, Phil die alles uitgooit en het publiek. Het was gewoon niet goed", concludeert de winnaar van de laatste twee edities van het PDC-toernooi.

"Ik gooide nog wel 101 gemiddeld, maar het slaat nergens op wat ik sta te doen. Je doet er natuurlijk alles aan om het nog om te draaien, maar als het gat op een gegeven moment zo groot is, weet je dat het heel moeilijk wordt."

Geen kans

De Brabander gaf zijn tegenstander nog wel een compliment voor diens sterke spel. "Taylor heeft fantastisch gespeeld. Iedere kans die hij kreeg om mij pijn te doen, heeft hij benut. Ik maakte daartegen geen enkele kans af", aldus de Brabander.

Van Gerwen neemt de komende weken vrij en komt de hele maand augustus niet in actie. "Ik ga lekker een maandje vrij nemen en me concentreren op papa worden. Dat is veel belangrijker."

Voor 'Mighty Mike' was het lang geleden dat hij zo'n zware nederlaag incasseerde op een groot toernooi. Vorig schreef was hij in de finale nog te sterk voor vijftienvoudig kampioen Taylor.

Halve finales

De 56-jarige Taylor neemt het in de halve finales op tegen zijn landgenoot Adrian Lewis, die vrijdag met 16-13 te sterk was voor Alan Norris.

In de andere halve eindstrijd staan de Schot Peter Wright en de Noord-Ier Daryl Gurney tegenover elkaar. Zij schaarden zich donderdag onder de laatste vier darters in Blackpool.

Van Gerwen was niet de eerste Nederlander die hard onderuitging tegen Taylor. Woensdag moest Raymond van Barneveld in de 'klassieker' al een flinke nederlaag incasseren tegen zijn rivaal: 11-3.