Geëmotioneerde Van Gerwen vindt dat spel tegen Taylor 'nergens op sloeg'

"Of je nou met 16-6 of 16-10 verliest, dat interesseert me geen reet. Dit mag niet gebeuren", is de geëmotioneerde Van Gerwen duidelijk voor de camera van RTL7. "Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Ik moet deze nederlaag accepteren, hoe pijnlijk dat ook is."

Van Gerwen had het idee dat hij "alles" tegen zich had in de Winter Gardens. "Mijn eigen vorm, Phil die alles uitgooit en het publiek. Het was gewoon niet goed", concludeert de winnaar van de laatste twee edities van het PDC-toernooi.

"Ik gooide nog wel 101 gemiddeld, maar het slaat nergens op wat ik sta te doen. Je doet er natuurlijk alles aan om het nog om te draaien, maar als het gat op een gegeven moment zo groot is, weet je dat het heel moeilijk wordt."

De Brabander gaf zijn tegenstander nog wel een compliment voor diens sterke spel. "Taylor heeft fantastisch gespeeld. Iedere kans die hij kreeg om mij pijn te doen, heeft hij benut. Ik maakte daartegen geen enkele kans af", aldus de Brabander.

Respectloos

Taylor was op zijn beurt minder te spreken over Van Gerwen. Volgens de vijftienvoudig winnaar van de World Matchplay toont de Nederlander te weinig respect voor zijn tegenstanders en heeft hij nog veel te leren.

De 56-jarige Engelsman stoorde zich met name aan het gedrag van 'Mighty Mike' in diens partij tegen Simon Whitlock. "Toen hij 8-2 voor stond, stuurde hij een berichtje naar Vincent van der Voort. Dat moet je niet doen. Je moet het er niet inwrijven en hem voor paal zetten. Je bent goed, dat hoef je niet meer te bewijzen", aldus Taylor.

Taylor vindt ook dat zijn veel jongere opponent wat meer incasseringsvermogen nodig heeft. "Nu ik met pensioen ga stond het publiek eens een keer achter me en daar was hij niet zo blij mee. In Rotterdam was het andersom en tien keer zo erg. Toen hoorde je mij niet piepen zoals hij nu wel doet."

"Toen hij dubbels miste, begon het publiek steeds meer te joelen. Daar heb ik zelf al twintig jaar last van, dat krijg je nu eenmaal als je de lat zo hoog legt", aldus Taylor. "Hij is een van de beste darters ooit, maar hij was vandaag slechts 75 procent van de speler die hij normaal is."

Voor Van Gerwen was het lang geleden dat hij zo'n zware nederlaag incasseerde op een groot toernooi. Vorig jaar was hij in de finale nog te sterk voor vijftienvoudig kampioen Taylor.

Halve finales

De 56-jarige Taylor neemt het in de halve finales op tegen zijn landgenoot Adrian Lewis, die vrijdag met 16-13 te sterk was voor Alan Norris.

In de andere halve eindstrijd staan de Schot Peter Wright en de Noord-Ier Daryl Gurney tegenover elkaar. Zij schaarden zich donderdag onder de laatste vier darters in Blackpool.

Van Gerwen was niet de eerste Nederlander die hard onderuitging tegen Taylor. Woensdag moest Raymond van Barneveld in de 'klassieker' al een flinke nederlaag incasseren tegen zijn rivaal: 11-3.