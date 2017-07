Wereldkampioen Puts snapt niets van vroege uitschakeling op 50 vrij

De 22-jarige Puts, die 22,28 zwom, stuntte ruim een halfjaar geleden nog bij de WK kortebaan door op dezelfde afstand in een nieuw Nederlands record (21,81) wereldkampioen te worden.

"Ik snap het niet. Vanaf de eerste slag had ik het niet, terwijl ik heel veel vertrouwen had. Ik voelde me heel goed", zei Puts na zijn teleurstellende race in Boedapest de NOS.

De Utrechter had naar eigen zeggen te maken met een lichaam dat niet meewerkte. "Ik had geen druk op mijn armen. Ik was niks aan het doen: een beetje spartelen met armen en benen."

In aanloop naar de WK in Hongarije temperde Puts de verwachtingen rond zijn persoon al enigszins, maar de Nederlander was wel voorzichtig optimistisch over het bereiken van de finale.

Tweede kans

Puts geloofde niet dat hij aan de verwachtingen ten onder was gegaan. "Ik heb bepaalde doelen die ik wil halen. Dat heb ik altijd, zoals in Windsor, waar het wel goed ging. Het zat er kennelijk niet in. Het is enorm balen dat ik in dit veld geen tweede kans krijg."

Bij het langebaanzwemmen, dat in tegenstelling tot de kortebaan olympisch is, staat Puts op de ranglijst van dit jaar met een tijd van 21,95 op de dertiende plek. De 50 meter is de enige afstand waarop hij in Budapest in actie kwam.