Kromowidjojo naar halve finales 50 vlinder, estafettemannen naar finale

Kromowidjojo kwam in Hongarije tot een tijd van 25,74, waarmee ze de snelste was in haar serie en gedeelde vijfde overall was. De Waard werd in haar serie zesde en veertiende in totaal in 26,03

De halve finales van de 50 vlinder staan vrijdagavond op het programma. De eindstrijd van het niet-olympische nummer volgt zaterdag.

De 26-jarige Kromowidjojo gaat vrijdagavond bovendien voor een medaille in de finale van de 100 meter vrij, de afstand waarop ze in 2012 olympisch kampioen werd. Ze komt op zaterdag ook nog uit op de 50 vrij.

'Wake-up swim'

''Ik neem de 50 vlinder heel serieus'', zei Kromowidjojo na haar race bij de NOS. ''Vanochtend was het een kwestie van een rondje verder komen en gewoon lekker zwemmen."

"Het is ook een mooie 'wake-up swim' voor de finale op de 100 vrij. Daarop ga ik me nu focussen. Het is bizar zo hard er daarop al gezwommen is hier. Er kan van alles gebeuren, ik ga ervoor vechten straks.''

De finale op het koningsnummer bij de vrouwen is om half zes, later op de avond volgen de halve finales van de 50 meter vlinder. ''lk denk dat ik ook daar de finale kan halen. Lukt dat, dan heb je altijd kans.''

Estafette

De Nederlandse mannen op de 4x200 meter vrije slag bereikten op overtuigende wijze de finale. Kyle Stolk, Ferry Weertman, Stan Pijnenburg en Maarten Brzokowski werden tweede in de tweede heat en klokten in totaal de vierde tijd: 7.09,22.

De Australiërs waren het snelst; 7.05,68. Ook de Britten en de Russen waren sneller. De Amerikanen gingen als zevende door naar de finale, waarin ze met een sterker team zullen aantreden.

Stolk zwom een persoonlijk record: 1.47,45. De eindstrijd staat voor vrijdagavond op het programma.

Puts

Puts stelde vrijdag teleur op de 50 meter vrije slag. De 22-jarige Utrechter, die op de 50 vrij wereldkampioen is op de kortebaan, klokte 22,28 en werd daarmee achtste in zijn serie en 21e in totaal. De beste zestien zwemmers plaatsten zich voor de halve eindstrijd in Hongarije.

Ruim een half jaar geleden stuntte Puts bij de WK kortebaan in het Canadese Windsor nog door in 21,81 het Nederlands record van Pieter van den Hoogenband uit de boeken te zwemmen en het goud te pakken.

De 21-jarige Mathys Goosen kwam op de 100 vlinder tot een tijd van 52,12, waarmee hij net naast een halvefinaleticket greep. Ondanks zijn persoonlijke record werd hij zeventiende in totaal.