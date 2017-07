Kromowidjojo naar finale 100 meter, estafettevrouwen naast podium

Kromowidjojo tikte in haar halve finale aan in 53,09 seconden en eindigde daarmee als vierde in haar serie. Daarmee was ze zevende in totaal. De 26-jarige Groningse was met haar tijd sneller dan in de series, toen ze aantikte in 53,45.

De Zweedse Sarah Sjöström was de snelste in de halve eindstrijd. De topfavoriete tikte aan in 52,44. Zij scherpte zondag nog het wereldrecord aan tot 51,71.

Kromowidjojo weet dan ook dat een gouden plak er vrijdag in de finale niet in zit. "Er is één favoriete en dat is een understatement", zei ze bij de NOS. "Maar daarachter zit het dicht bij elkaar, hopelijk ben ik er daar in de finale één van."

De olympisch kampioene van 2012 op de 100 meter gaf nog niet alles in de halve finale. "Een 52'er moet er wel inzitten. Ik denk dat ik wel wat harder kan."

Kromowidjojo was de enige Nederlandse in de halve finale. Maud van der Meer wist zich eerder net niet te plaatsen. Ze eindigde in de series op de gedeelde zestiende plaats, maar verloor daarna de swim-off van Andrea Murez uit Israël.

Estafette

De Nederlandse estafettevrouwen kwamen in de finale van de 4x200 meter vrije slag niet in de buurt van het podium. Robin Neumann, Femke Heemskerk, Esmée Vermeulen en Marjolein Delno eindigden als zevende.

Het kwartet, dat als vijfde naar de finale was gegaan, klokte een tijd van 7.54,29. Daarmee waren ze wel een seconde sneller dan in de halve finales. Dat was vooral te danken aan Heemskerk, die de op één na snelste splittijd van iedereen zwom.

De wereldtitel ging naar de Amerikaanse vrouwen, die in 7.43,39 aantikten. China (tweede) en Australië (derde) gaan mee naar het podium.

Kamminga

Kamminga redde het ondanks een persoonlijk record niet. De 21-jarige zwemmer ging voor het eerst in zijn loopbaan onder de 2.10: 2.09,94.

Die tijd was lang niet voldoende voor een plaats in de finale op vrijdag. Kamminga eindigde als achtste in zijn heat en had ruim een seconde harder moeten gaan voor een plaats in de finale.

Kamminga had zich als vijftiende geplaatst voor de halve eindstrijd. Hij was toen voortvarend van start gegaan, maar stortte in de laatste vijftig meter flink in. In de halve finale begon hij rustiger en die tactiek leverde hem een fraaie persoonlijke toptijd op.

"Hartstikke mooi", reageerde Kamminga bij de NOS. "Ik had na de series een andere indeling gemaakt en m'n slag wat meer afgemaakt. Ik denk dat er nog meer in zit."

Dressel

Caeleb Dressel pakte de titel op de 100 meter vrije slag bij de mannen. De 20-jarige Amerikaan won met overmacht. Hij tikte aan na 47,17 seconden, ruim voor zijn landgenoot Nathan Adrian (47,87) en de Fransman Mehdy Metella, die het brons pakte met een tijd van 47,89.

Chase Kalisz zette de Amerikaanse toon op de 200 meter wisselslag. De 23-jarige zwemmer snelde naar het goud. Met een tijd van 1.55,56 bleef hij de Japanner Kosuke Hagino (1.56,01) en de Chinees Shun Wang (1.56,28) voor.