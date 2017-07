Kromowidjojo met zesde tijd naar halve finales WK, ook Kamminga door

De 26-jarige Kromowidjojo klokte in de achtste en laatste serie 53,45 en leek niet voluit te gaan. Haar persoonlijk record op de 100 meter vrij stamt uit 2012 en staat op 52,75.

De snelste tijd in de series was voor Sarah Sjöström, die in dezelfde heat als Kromowidjojo naar 53,01 zwom. De Zweedse, de absolute favoriete is op de 100 meter, scherpte zondag het wereldrecord aan tot 51,71.

Van der Meer bleef in de zesde serie in 54,49 nipt boven haar persoonlijk record (54,44). Het was de zestiende tijd van alle series en precies dezelfde tijd als Andrea Murez uit Israël. Een swim-off moest daardoor bepalen wie doorging en daarin klopte Murez Van der Meer. De 25-jarige Nederlandse zwom opnieuw 54,49.

Kromowidjojo is daardoor donderdagavond de enige Nederlandse vrouw in de halve finales van de 100 meter vrij, het koningsnummer bij het zwemmen. De finale is op vrijdagavond.

50 meter

De 100 meter is een van de twee afstanden waarop Kromowidjojo individueel in actie komt in Boedapest. De drievoudig olympisch kampioene, die zondag brons pakte met de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij, zwemt komend weekend de 50 meter vrij. Ook op die afstand heeft ze kans op een medaille.

Op de 100 meter werd Kromowidjojo nog nooit wereldkampioen. Ze pakte twee keer brons (2011 en 2013) en op de laatste WK van 2015 eindigde ze als vierde. Op de Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro werd Kromowidjojo teleurstellend vijfde, vier jaar na haar 'gouden race' (53,00) in Londen.

Mogelijk is de WK het laatste grote titeltoernooi van Kromowidjojo. De geboren Groningse beslist na de WK of ze haar loopbaan vervolgt.

Heemskerk

De Nederlandse estafettevrouwen zetten in de halve finales van de 4x200 meter de vijfde tijd neer. Robin Neumann, Femke Heemskerk, Esmée Vermeulen en Marjolein Delno klokten 7.55,16.

Vooral de 29-jarige Heemskerk, de enige zwemster van het viertal die zondag deel uitmaakte van de bronzen ploeg op de 4x100 meter vrije slag, zette een scherpe tijd neer.

Alleen China, Japan, de Verenigde Staten en Australië waren sneller. Een een plek bij de eerste acht was noodzakelijk voor plaatsing voor de eindstrijd, die donderdagavond op het programma staat in de Hongaarse hoofdstad.

Kamminga

Kamminga zette in de series van de 200 meter schoolslag met 2.11,00 de vijftiende tijd overall neer. Hij begon voortvarend, maar hield het hoge tempo niet vol. Uiteindelijk bleek de tijd van de 21-jarige Kamminga wel net voldoende om door te gaan.

In totaal gingen er zestien zwemmers verder naar de halve finales, die donderdagochtend op het programma staan. De finale is vrijdagavond.