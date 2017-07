Bokser Fury (28) kondigt opnieuw afscheid aan

In oktober 2016 kondigde de 'Gipsy King' ook al eens zijn afscheid aan, maar toen kwam hij binnen een paar uur al terug op dat besluit.

"Ik ben gezegend met mijn prachtige carrière in het boksen. Het was een episch avontuur. Ik wil de fans bedanken die me altijd hebben gesteund. Hopelijk hebben jullie er net zo van genoten als ik. The End", zo schrijft de 28-jarige Brit woensdag op Instagram.

Fury kroonde zich eind 2015 tot wereldkampioen in het zwaargewicht door Wladimir Klitschko te verslaan in Düsseldorf.

De Oekraïner kreeg een kans op revanche, maar een nieuw wereldtitelgevecht werd meerdere keren uitgesteld, mede doordat Fury werd betrapt op het gebruik van cocaïne.

Licentie

De Brit besloot zijn wereldtitels in het zwaargewicht van de WBO en WBA in te leveren en zich volledig te richten op zijn herstel. De Britse boksbond trok bovendien zijn licentie in, in afwachting van het onderzoek naar zijn dopinggebruik.

Fury zou in mei dit jaar zijn rentree maken in een gevecht tegen de 27-jarige Brit Anthony Joshua, die dezelfde maand ten koste van Klitschko twee kampioensgordels veroverde. Fury was echter niet fit genoeg en had ook zijn licentie nog niet terug, waardoor het van een gevecht tussen hem en Joshua nooit is gekomen.

Fury won in zijn carrière al zijn 25 partijen. In achttien van die gevechten sloeg hij zijn tegenstander knock-out. Gedurende zijn loopbaan zorgde Fury voor de nodige controverse. Zo deed hij onder meer opmerkelijke uitspraken over vrouwen, homo's en Joden.