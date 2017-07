Wereldkampioen Puts denkt dat hij niet snel genoeg is voor medaille

"Ik weet niet of ik aan mijn stand verplicht ben om de finale te halen, maar het is wel mijn doel", vertelt Puts.

"En in een finale kan veel gebeuren, maar voor een medaille moet ik nog een stap zetten. Dan moet ik nog drie tienden sneller zwemmen. Ik behoor dus nog niet tot de allerbesten, maar dat is wel mijn ambitie. De wereldtitel kortebaan is daarin de eerste stap."

De gouden WK-race van Puts in het Canadese Windsor is inmiddels ruim een halfjaar geleden. Hij stuntte daar door in 21,81 het Nederlands record van Pieter van den Hoogenband uit de boeken te zwemmen én de wereldtitel te grijpen.

"Ik mikte toen wel op een medaille. Maar dat ik een wereldtopper als Vladimir Morozov kon verslaan, had ik niet gedacht. Alles viel goed."

100 meter

Bij het langebaanzwemmen, dat in tegenstelling tot de kortebaan olympisch is, staat Puts op de ranglijst van dit jaar met een tijd van 21,95 op de dertiende plek. "Op de kortebaan heb ik profijt van mijn sterke keerpunt en het onderwaterzwemmen. Dat mis ik op de langebaan. Maar goed, het gaat ook als langebaanzemmer de laatste jaren steeds beter."

Overigens is de 50 meter de enige afstand waarop Puts in Boedapest in actie komt. Op termijn wil hij de kortste sprintafstand wel gaan combineren met de 100 meter vrij, het koningsnummer van het zwemmen.

"Ik wil eerst vast bij de absolute top op de 50 meter horen voordat ik de 100 meter erbij pak. Ik ben namelijk bang dat als ik me nu op twee afstanden richt, het allebei een net-niet-verhaal wordt. Dan eindig ik bijvoorbeeld twee keer als negende en daar doe ik het niet voor. Ik wil bij de top horen."

Behalve de series staan vrijdag ook de halve finales van de 50 meter op het programma in Boedapest. De finale is op zaterdag.