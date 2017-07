Pellegrini verrast op 200 vrij met eerste wereldtitel in zes jaar

De 28-jarige Italiaanse, die in 2011 voor het laatst wereldkampioen werd en ook op de WK van 2009 de beste was op die afstand, won in Hongarije na een knappe inhaalrace in een tijd van 1.54,73.

Het zilver ging naar de Amerikaanse Katie Ledecky en de Australische Emma McKeon. Beiden realiseerden een tijd van 1.55,18. Ledecky is de olympisch kampioene op de 200 vrij.

In 2008 pakte Pellegrini in Peking de olympische titel op de 200 meter vrije slag. Bij de Olympische Spelen die volgden in Londen (vijfde) en Rio de Janeiro (vierde) miste ze echter net het podium.

Pellegrini is op de 200 vrij al sinds juli 2009 houdster van het wereldrecord op de langebaan. Ze klokte bij de WK in Rome destijds 1.52,98.