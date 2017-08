De Randamie baalt dat ze door blessure Fight Night in Rotterdam mist

De Randamie keek reikhalzend uit naar haar gevecht tegen de Amerikaanse Marion Reneau. Tot haar spijt moet ze haar plek afstaan aan de Braziliaanse kooivechtster, zo maakte de organisatie dinsdag bekend.

"Ik wilde er voor eigen publiek echt een knalfeest van maken. Ahoy had op zijn grondvesten moeten schudden", zegt De Randamie tegen NUsport.

Vorig jaar bij de eerste editie van het MMA-gala in Rotterdam was De Randamie te sterk voor Anna Elmose, die al in de eerste ronde knock-out ging.

"Dat was echt met afstand het mooiste moment van mijn carrière", aldus De Randamie. "De staande ovatie die ik kreeg en de liefde van het thuispubliek zal ik nooit vergeten. Echt, ik vond dat veel en veel mooier dan de wereldtitel die ik later in de UFC veroverde."

Operatie

De Randamie kampt al enige tijd met een ontstoken pees in haar hand. Ze kan daardoor niet in actie komen in Ahoy, zo bleek eind vorige week. "Ik wilde de operatie uitstellen tot na het gevecht in Rotterdam. De artsen gaven me aanvankelijk toestemming om te vechten, maar helaas is dat toch niet mogelijk gebleken."

Na haar gewonnen wereldtitelgevecht in februari tegen Holly Holm kwam De Randamie niet meer in actie. "In aanloop naar de Fight Night in Ahoy heb ik al mijn opgespaarde vrije dagen opgenomen, zodat ik op de training kon opschakelen. Ik werk als ambtenaar, omdat ik niet zoveel sponsors heb als sommige andere vechters. Helaas is dat allemaal voor niets gebleken."

De Randamie verloor haar UFC-titel afgelopen zomer, omdat ze weigerde in de kooi te stappen tegen Cris 'Cyborg' Justino, vanwege het dopingverleden van de Braziliaanse.

De Utrechtse verklaarde in juli "alles op alles" te gaan zetten om opnieuw de wereldtitel bij de UFC te veroveren. Dat wil ze doen in de bantamgewichtsklasse, een lichtere categorie dan het vedergewicht waarvan ze eerder kampioen was.