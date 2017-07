De Waard en Touissant stranden in series 50 meter rugslag op WK

Kira Toussaint finishte als zesde in haar serie in 28.30. Daarmee werd ze zeventiende, terwijl alleen de beste zestien zich voor de halve eindstrijd plaatsten.

De Waard (20) tikte als vijfde aan in haar serie in een tijd van 28.42. Daar werd ze uiteindelijk negentiende.

De Chinese Yuanhui Fu plaatste zich met 27,21 als snelste voor de halve finales. Toussaint (23) strandde maandag in de halve finales van de 100 meter rugslag.

Ben Schwietert slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de 100 meter vrije slag. Hij finishte als vierde in zijn serie in 49.41, maar dat was niet genoeg om bij de beste zestien te eindigen. De 20-jarige Schwietert eindigde uiteindelijk als 31e.

Wereldrecord

Het team van de Verenigde Staten verbeterde in de series van de 4x100 wisselslag (gemengd) het wereldrecord.

De Amerikaanse zwemmers en zwemsters snelden naar een tijd van 3.40,28. Dat was bijna anderhalve seconde sneller dan het oude record, gezwommen door het team van Groot-Brittannië op de WK in 2015 (3.41,71).

Het Amerikaanse team dat de snelste tijd ooit neerzette op de 4x100 meter wisselslag bestond uit Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell en Mallory Comerford.

Waterpolo

De waterpolosters wonnen het duel om de negende plaats van China. Oranje sloot het toernooi af met een eenvoudige 14-7 zege.

Nederland was op schot tegen de Chinese vrouwen. Na het eerste kwart stond nog een gelijke stand op het scorebord (2-2) maar daarna liep Oranje met speels gemak uit naar 14-7.

De negende plaats is voor de waterpolosters teleurstellend. Op het vorige WK, in 2015, was Oranje nog verliezend finalist. In Hongarije ging het Nederlands team uitstekend van start met ruime overwinningen op Japan (20-8) en Frankrijk (17-2). Een nederlaag tegen het gastland (8-10) dwong Oranje tot een wedstrijd in de tussenronde tegen Rusland. Oranje verloor nipt met 10-11 en een strijd om de negende plaats resteerde.

Eerst versloeg Oranje de Nieuw-Zeelandse vrouwen met 19-4 waarna China naar de tiende plaats werd verwezen.