Zonderland niet van plan om vijf vluchtelementen op rij in wedstrijd te doen

In juni zette Zonderland een video op Facebook waarin hij vijf vluchtelementen achter elkaar deed aan de rekstok: Cassina, Kovacs, Kovacs layout, Kolman en Gaylord 2.

"Die vijf achter elkaar ga ik niet in een wedstrijd doen. Maar wel eerst twee en daarna drie", zegt Zonderland tegen FOX Sports. "Ik probeer dat stabiel te krijgen op de training, het is wel een serieuze zaak aan het worden."

Tijdens zijn gouden oefening op de Spelen van 2012 was Zonderland de eerste turner die drie vluchtelementen achter elkaar liet zien. Later trainde de Fries op vier elementen op rij, maar dat vond hij te riskant voor wedstrijden.

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio van 2020 is het door een nieuwe puntencode toegestaan om vijf vluchtelementen uit te voeren. Voorheen was vier het maximum.

Stage

Na de mislukte Spelen in Rio de Janeiro, waar Zonderland door een val naast de medailles greep, heeft hij het turnen een tijd op een lager pitje gezet. De student geneeskunde liep co-schappen.

"Dat was wel prettig, helemaal omdat ik het nu voor wat langere periode deed. Dan kom je er ook wat beter in, dus het ging me beter af dan die korte stageperiodes daarvoor."

"Het was goed om te merken dat ik er ook echt plezier in had", zegt de 31-jarige turner. "Maar aan het eind van zo'n stageperiode heb je ook echt wel weer zin om te trainen, dus dat is ook wel een bevestiging dat ik er nog niet klaar mee ben."

WK

Zonderland richt zich inmiddels op de WK die in oktober in het Canadese Montreal worden gehouden. "Ik heb vijf maanden de tijd om me voor te bereiden, dus ik ben nu ongeveer halverwege. Dat gaat niet anders dan ik gewend ben, ik ben op de goede weg", stelt Zonderland.

Hij wil nog niet te ver in de toekomst kijken. "Ik heb al wel in mijn planning om ook naar het EK en WK van 2018 te gaan. Het EK is in augustus, wat ook wel gunstig is in verband met de stageperiode die ik na dit WK nog ga doen. En het WK sluit dan eigenlijk aan in oktober, dus daar ga ik ook voor."