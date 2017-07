Sterspelers Curry en Durant langer bij NBA-kampioen Golden State Warriors

De ploeg uit Oakland laat officieel niets los over de inhoud van de contracten, maar Curry zou zijn handtekening hebben gezet onder een vijfjarige verbintenis ter waarde van 201 miljoen dollar (omgerekend ruim 171 miljoen euro).

Curry is daarmee net niet de best betaalde sporter in de NBA. James Harden gaat bij de Houston Rockets in vier jaar tijd 141 miljoen euro verdienen. Hij tekende begin deze maand een nieuw contract.

Durant zou volgens Amerikaanse media de komende twee jaar zo'n 53 miljoen dollar (45,5 miljoen euro) gaan verdienen bij de Golden State Warriors.

Kampioenschap

Curry (29) en Durant (28) leidden Golden State afgelopen seizoen naar het tweede kampioenschap in drie jaar tijd. In de finale van de play-offs moest Cleveland Cavaliers, dat zich eerder op dinsdag verzekerde van de komst van de transfervrije Derrick Rose, er in de best-of-seven-serie met 4-1 aan geloven tegen de Warriors.

Naast de twee grote vedettes hebben ook Andre Iguodala, Shaun Livingston, Zaza Pachulia en David West een nieuw contract gekregen. Hoewel ze als 'free agents' elders konden tekenen, bleven zij de Warriors trouw.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 17 oktober.