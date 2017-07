Kickbokser Bonjasky viert rentree in ring bij afscheidsgevecht Manhoef

Terwijl het gevecht voor Bonjasky zijn rentree betekent, zal Manhoef die avond afscheid als kickbokser nemen in Almere.

Meervoudig wereldkampioen Bonjasky liep al enige tijd rond met plannen voor een comeback, maar de 41-jarige 'Flying Gentleman' wachtte nog op de juiste aanbieding. Met het geplande afscheid van Manhoef, die voorzitter is van de World Fighting League en van wie hij eerder drie keer wist te winnen, is dat moment er gekomen.

"Melvin is een sterke vechter, tegen zo'n tegenstander wil ik altijd wel vechten", zegt Bonjasky, die sinds 2014 geen wedstrijden meer gevochten heeft. "Ik wil het publiek iets moois laten zien. De afgelopen jaren zijn ze niet echt verwend geweest."

Bonjasky liet vorig jaar doorschemeren het te willen opnemen tegen wereldkampioen Rico Verhoeven, maar plannen voor dat duel zijn nog niet concreet geworden. "Rico? Daar wil ik het niet over hebben", reageert Bonjasky. "Dat is een vechter van een andere orde. In de toekomst zien we wel hoe het gaat lopen. Eerst wil ik tegen Melvin vechten."

Manhoef

Manhoef verloor afgelopen april van Rafael Carvalho. "Dat heeft me aan het denken gezet", zegt hij. "Toen heb ik besloten om afscheid te nemen van het kickboksen. Ik ben de sport heel dankbaar, het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Daarom heb ik besloten een laatste wedstrijd te vechten tegen Remy. Ik wil de oude tijd van K-1, van de Final 16, terughalen."

Manhoef (41) herinnerde zich dat hij bij de laatste ontmoeting onterecht had verloren van Bonjasky. "Ik wil tegen hem strijdend afscheid nemen. Mijn afscheid is niet tegen één of andere pannenkoek."