Heemskerk en Neumann stranden in halve finales 200 meter vrij op WK

De 29-jarige Heemskerk snelde in haar halve finale naar een tijd van 1.56,50. Dat was net niet genoeg voor een plek in de finale, die woensdag op het programma staat in de Hongaarse hoofdstad.

Ze kwam als nummer negen slechts zestien honderdsten van een seconde tekort voor een plaats bij de snelste acht zwemsters in de twee halve finales.

"Balen, maar ik heb deze race wel supergoed gezwommen", reageerde Heemskerk bij de NOS. "Ik heb me heel goed aan het plan gehouden. Een jaar geleden was ik helemaal naar de kloten, ik heb dus geen zin om me hier ongelukkig over te voelen. Ik had heel graag de finale willen zwemmen, omdat ik daar volgens mij wel klaar voor was. Maar helaas, negende."

Eerder op dinsdag tikte Heemskerk, de houdster van het Nederlands record (1.54,68), in de zevende tijd aan in de series: 1.57,06. Zondag veroverde de Roelofarendsveense met de estafetteploeg nog brons op de 4x100 meter vrije slag.

Neumann

Neumann tikte in haar halve finale als achtste en laatste aan. Haar tijd van 1.58,80 was de slechtste van alle zestien halvefinalisten.

De pas 19-jarige WK-debutante had eerder op dinsdag een tijd van 1.58,66 genoteerd in de series. Daarmee mocht ze als zestiende en laatste mee naar de halve finales.

Ledecky

Katie Ledecky was oppermachtig in de halve finales. De meervoudig wereldkampioene uit de Verenigde Staten klokte 1.54,69 en begint woensdag als favoriete aan de finale van de 200 meter vrij.

Eerder op dinsdag vestigde de nog altijd pas 20-jarige Ledecky al een record met haar twaalfde wereldtitel. Ze won met overmacht de 1500 meter vrije slag (15.31,82) en mag zich nu de meest succesvolle WK-zwemster ooit noemen.

Ledecky evenaarde twee dagen eerder al het record van landgenote Missy Franklin, die elf wereldtitels op haar naam heeft staan. Op de openingsdag van de WK in de Hongaarse hoofdstad won Ledecky de 400 vrij en leidde ze de Amerikaanse estafetteploeg naar het goud op de 4x100 vrij.

Wereldrecords

Adam Peaty scherpte voor de tweede keer op één dag het wereldrecord op de 50 meter schoolslag aan. De 22-jarige Brit dook in de halve finales als eerste zwemmer onder de grens van 26 seconden en zette het nieuwe wereldrecord op 25,95.

De schoolslagspecialist, olympisch kampioen van 2016 op de 100 meter, had in de series zijn eigen wereldrecord al aangescherpt van 26,42 naar 26,10. In de halve finales ging Peaty nog een stukje rapper.

De finale van de 100 rug bij de vrouwen leverde ook een wereldrecord op. Kylie Masse uit Canada zegevierde in 58,10, waarmee ze twee honderdsten onder het wereldrecord dook dat sinds 2009 op naam stond van de Britse Gemma Spofforth (58,12).

Sun Yang won na de 400 vrij ook de 200 vrij in Boedapest. De olympisch kampioen uit China zwom naar een winnende tijd van 1.44,39. De Amerikaan Townley Haas pakte het zilver (1.45,04), de Rus Aleksandr Krasnykh klopte de Britten Duncan Scott en James Guy in de strijd om het brons (1.45,23).