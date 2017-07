Schippers noemt WK in Londen geslaagd bij twee medailles

"Als ik thuiskom met twee medailles dan is mijn WK geslaagd. Minimaal twee, met de estafette hebben we ook een kansje", zegt Schippers dinsdag in het topsportcentrum op Papendal, zonder een kleur te willen noemen. "Hoewel, als ik moet kiezen tussen twee keer brons of één keer goud dan ga ik voor één keer goud."

Op de vorige WK, twee jaar geleden in Peking, wist Schippers daadwerkelijk twee plakken te veroveren. Op de 200 meter was er goud en op de 100 meter zilver.

Bij de kortste afstand was destijds alleen de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce sneller. Zij ontbreekt in Londen omdat ze zwanger is. Grootste concurrent van Schippers lijkt Elaine Thompson, die ook uit Jamaica komt, al laat die de 200 meter schieten.

"Thompson én de Amerikaanse Tori Bowie zijn mijn grootste concurrenten", vindt Schippers. "Maar ik sluit niemand uit. In een finale is iedereen goed. Er kan altijd iemand opstaan, zoals anderen het misschien twee jaar geleden niet van mij verwacht hadden."

Langzamere tijden

Op basis van de tijden tot dusver dit seizoen is Schippers niet de topfavoriet op de sprintnummers. Haar beste seizoenstijd op de 200 meter is bijvoorbeeld 22,10, terwijl ze in Peking wereldkampioen werd in 21,63.

Toch maakt Schippers zich geen zorgen, omdat de langzamere tijden een logisch gevolg zijn van een andere manier van trainen. Onder haar nieuwe trainer, de Amerikaan Rana Reider, ligt de focus meer op de grote toernooien dan onder Bart Bennema, die haar tot en met de Olympische Spelen vorig jaar in Rio de Janerio begeleidde.

"Bij Bart kreeg ik tussendoor meer rust waardoor ik ook kon pieken bij tussenwedstrijden en daar tot betere tijden kwam. Onder Rana krijg ik pas rust nu de WK er aankomt. En nu merk ik ook meteen dat ik snel harder ga."

Wennen

In het begin moest Schippers wel wennen aan de mindere tijden. "Ik dacht dan: is dit echt mijn tijd? Maar in de loop van het jaar heb ik dat kunnen loslaten. Rana zei dat het goed zou komen en daar vertrouw ik op. Ik voel nu dat het steeds sneller gaat. Ik heb zin in de WK."

De WK in Londen beginnen op vrijdag 3 augustus en duren tot zondag 12 augustus. Op zaterdag 4 augustus komt Schippers voor het eerst in actie. Ze loopt dan de series van de 100 meter. Een dag later zijn de halve finales en de finale.