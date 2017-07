Heemskerk en Neumann naar halve finales WK, swim-off voor Kamminga

Heemskerk klokte overall de zevende tijd (1.57,06) en Neumann tikte in 1.58,66 aan, waarmee ze als zestiende en laatste naar de halve eindstrijd gaat. De halve finales worden dinsdagavond gezwommen.

De 21-jarige Kamminga zette een Nederlands record neer op de 50 meter schoolslag bij de WK in Boedapest. Zijn tijd van 27,39 bleek niet direct voldoende voor een plek in de halve finale.

Kamminga werd gedeeld zestiende, waardoor hij later dinsdag in een swim-off moet strijden om een plek in de halve finale. Hij neemt het daarin op tegen de Sloveen Peter Stevens en de Rus Vsevolod Zanko, die exact dezelfde tijd neerzetten.

Wereldrecord

De Brit Adam Peaty, die in dezelfde serie als Kamminga in actie kwam op de 50 meter schoolslag, zwom een nieuw wereldrecord. Hij zette 26,10 op de klok en was daarmee 32 honderdsten van een seconde sneller dan zijn eigen toptijd.

Later dinsdagochtend komt Ferry Weertman op de 800 meter vrije slag nog in actie namens Nederland.