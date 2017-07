'Cleveland Cavaliers versterkt zich met Derrick Rose'

Volgen ESPN gaat Rose 2,1 miljoen dollar (omgerekend 1,8 miljoen euro) verdienen. De Amerikaan kwam het afgelopen seizoen uit voor New York Knicks. Beide clubs moeten de overgang nog officieel bevestigen.

De 28-jarige Rose beleefde zijn hoogtepunt in 2011, toen hij werd gekozen tot meest waardevolle speler van de NBA. Sinds april van dit jaar kwam hij niet meer in actie door een knieblessure waarvan hij inmiddels is hersteld.

Bij Cleveland moet hij Kyrie Irving vervangen. Die heeft om een transfer gevraagd omdat hij niet langer in de schaduw wil staan van sterspeler LeBron James.

Lakers

Rose sprak eerder met vertegenwoordigers van Los Angeles Lakers, maar wil naar de 'Cavs' omdat hij in Cleveland meer kans op de titel heeft. De Cavaliers stonden de afgelopen drie jaar in de finale van de NBA tegenover Golden State Warriors, dat in 2015 en dit jaar de sterkste bleek.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 17 oktober.