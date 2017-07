Mercedes stapt na 2018 uit DTM en richt zich op Formule E

Mercedes is al vanaf het begin van de klasse in 1984 betrokken in het DTM. Door het wegvallen van Mercedes gaat het kampioenschap in principe verder met alleen BMW en Audi.

Steeds meer autobouwers richten zich op de Formule E, de eerste grote racetak met volledig elektrisch aangedreven bolides. Ook BMW en Audi hebben daar interesse in getoond.

Mercedes had een optie om al in 2018 van start te gaan in de Formule E, maar heeft besloten een jaar later pas te beginnen. "De Formule E biedt autobouwers een interessant platform om deze technologie bij een nieuw publiek te brengen. Hierdoor is er een nieuw soort racen ontstaan, dat compleet verschillend is van alle klassen die wij gewend zijn", laat Mercedes Motorsport-baas Toto Wolff in een persverklaring weten.

Autosportgeschiedenis

"Onze jaren in het DTM zullen altijd als een belangrijk hoofdstuk worden gezien in de autosportgeschiedenis van Mercedes. Hoewel het ons zwaar valt om het DTM te verlaten, doen we er alles aan om van het huidige en komende seizoen een succes te maken. Dat zijn we de fans en onszelf verschuldigd.''

Mercedes won in de afgelopen twaalf jaar vier keer de rijderstitel in het DTM. Pascal Wehrlein, die tegenwoordig in de Formule 1 voor Sauber rijdt, was in 2015 de laatste die namens Mercedes de titel pakte.

De autobouwer blijft vooralsnog ook actief in de Formule 1, waar het de afgelopen seizoenen met Lewis Hamilton en Nico Rosberg de individuele en de constructeurstitel won.