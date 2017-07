Toussaint mist finale op 100 meter rugslag bij WK

Toussaint was met haar tijd van 1.00,76 bovendien niet sneller dan in de series. Toen zette ze met 1.00,52 de veertiende tijd neer. Nu was ze zestiende.

De zwemster, die traint in de Verenigde Staten, komt later dit toernooi nog in actie op de 50 meter rugslag. Daarvan worden de series op woensdag gezwommen.

Toussaint maakt haar debuut op de WK langebaan. Op de WK kortebaan werd ze al eens elfde en twaalfde op de 100 meter rugslag. Op de 50 meter werd ze toen negende.

Vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kwam ze niet verder dan de achttiende plek op de 100

Energie

Halverwege de race lag Toussaint nog in kansrijke positie, maar daarna ging het licht langzaam uit, erkende ze. "Die eerste 50 meter gaat voor mij zo gemakkelijk. Het voelt alsof dat geen energie kost", zei ze bij de NOS.

"Ik had een goed keerpunt en toen kwam een hele grote man met een hele grote hamer en was het overleven naar de muur."

De dochter van olympisch kampioene Jolanda de Rover richt zich nu op de 50 meter rugslag. "Dat is voor mij het hoofdnummer op dit wereldkampioenschap."