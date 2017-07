Chef de mission Bijl stopt na Winterspelen Pyeongchang

"Ik werk nu meer dan twaalf jaar met heel veel plezier bij NOC*NSF. Samen met de afdeling Topsport, de bonden, de coaches en de beste sporters van Nederland hebben we veel kunnen realiseren en bereikt", zegt de 50-jarige Bijl in een persverklaring.

"Met de Winterspelen in Zuid-Korea komt er voor mij een einde aan die periode. Ik heb besloten dat het dan tijd is voor een nieuwe uitdaging." Het is nog niet bekend wat de nieuwe uitdaging van Bijl is.

De Spelen in Pyeongchang worden de zesde waar Bijl deels verantwoordelijk voor is. De oud-volleyballer is in Zuid-Korea voor het eerst hoofdverantwoordelijk in plaats van Maurits Hendriks.

"Momenteel ben ik volop bezig met de voorbereiding op die Spelen. Alles ligt op schema en wij doen er met ons team alles aan om het daar voor de sporters weer goed voor elkaar te hebben."

Dielessen

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is Bijl dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren. "Hij heeft veel betekend voor de topsport in Nederland in de afgelopen twaalf jaar. Als manager Topsport was hij medeverantwoordelijk voor zowel het opstellen van het topsportbeleid, als voor de voortvarende uitvoering daarvan."

"Gezien zijn ervaring zal Jeroen Bijl in Zuid-Korea zeker een goede chef de mission zijn. Ik ga ervan uit dat de Nederlandse topsport ook daarna nog veel zal profiteren van zijn brede kennis, ervaring en inzet."

De Winterspelen beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari.