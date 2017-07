Toussaint naar halve finales 100 meter rugslag op WK, Stolk uitgeschakeld

Met 1.00,52 zette Toussaint de veertiende tijd neer in de series. De eerste zestien zwemsters plaatsten zich voor de halve finale. De Canadese Kylie Jacqueline Masse was met 58,62 de snelste.

De 23-jarige Amstelveense debuteert op de WK langebaan. Op de WK kortebaan werd ze al eens elfde en twaalfde op de 100 meter rugslag. Op de 50 meter werd ze toen negende.

Vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kwam ze niet verder dan de achttiende plek op de 100 meter.

De halve finales van de 100 meter rugslag staan maandagavond op het programma en de finale is een dag later. Toussaint komt woensdag nog in actie op de 50 meter rugslag.

Stolk

Stolk zwom met 1.47,71 een persoonlijk record op de 200 meter vrije slag, maar dat was onvoldoende voor een plek in de halve finales. Zijn vorige toptijd was 1.48,21.

De 21-jarige in Zuid-Afrika geboren zwemmer werd vierde in zijn serie. Na acht series had hij de 21e tijd achter zijn naam staan. Alleen de beste zestien plaatsten zich voor de halve finales. Twee jaar geleden werd Stolk 31e op de WK langebaan.

Toussaint en Stolk waren de enige Nederlanders die maandagochtend in actie kwamen in Boedapest.