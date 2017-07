Toussaint naar halve finale WK op 100 meter rugslag

De eerste zestien zwemsters plaatsten zich voor de halve finale. De Canadese Kylie Jacqueline Masse zette met 58,62 de snelste tijd neer.

De 23-jarige Amstelveense debuteert op het WK langebaan. Op het WK kortebaan werd ze al eens elfde en twaalfde op de 100 meter rugslag. Op de 50 meter wist ze zelfs een negende plaats te boeken. Vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kwam ze niet verder dan de achttiende plek op de 100 meter.

Maandagavond staat de halve finale op het programma voor Toussaint. De finale is een dag later. Toussaint komt woensdag nog in actie op de 50 meter rugslag.

Jesse Puts is de enige andere Nederlander die maandagochtend in actie komt in Boedapest. Hij hoopt een halvefinaleplek veilig te stellen op de 200 meter vrije slag.