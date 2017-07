Estafetteploeg 4x100 meter wint brons op WK zwemmen

Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kim Busch en Maud van der Meer kwamen voor Nederland in actie.

De Zweedse ploeg nam in de finale een voorsprong, maar werd halverwege gepasseerd door de VS en Australië. Slotzwemster Kromowidjojo wist nog wat terrein goed te maken, maar kwam niet in de buurt van de eerste twee.

De 21-jarige Goosen zette met 23,52 de twaalfde tijd neer. Daarmee evenaarde hij zijn eigen Nederlands record, dat hij zondagochtend tijdens de series neerzette. Alleen de beste acht zwemmers plaatsten zich voor de eindstrijd.

Tot zondag stond het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag op naam van Joeri Verlinden. Hij zwom in 2014 23,63.

De Amerikaan Caeleb Remel Dressel plaatste zich in 22,76 als eerste voor de finale. Hij bleef de Oekraïener Andrii Govorov één honderdste van een seconden voor. De finale wordt maandag gezwommen.

Kamminga

Kamminga zette met 59,76 de dertiende tijd neer in de halve finale van de 100 meter schoolslag. Daarmee was hij sneller dan 's ochtends in de serie (59,95), maar het was onvoldoende voor een plek in de finale.

De Brit Adam Peaty zette met 57,75 de snelste tijd neer in de halve finales. Hij was bijna een seconde sneller dan de nummer twee, de Amerikaan Kevin Cordes (58,64).

Later zondagavond komt nog estafetteploeg bij de vrouwen (finale 4x100 meter vrijeslag) in actie.