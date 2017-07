Goosen met Nederlands record verder in series 50 meter vlinderslag

De 21-jarige Goosen, die in zijn jeugd nog uitkwam voor Zuid-Afrika, eindigde in 23.53 als dertiende, genoeg om door te gaan in de series.

Goosen scherpte met zijn tijd het het Nederlands record aan, die sinds april 2014 op naam stond van Joeri Verlinden.

Andrei Govorov uit Oekraïne was de snelste in de series in 22,92. Joseph Schooling uit Singapore, de olympisch kampioen op de 100 vlinder, zette met 23,05 de derde tijd neer.

Brzoskowski

Maarten Brzoskowski liep de finale van de 400 meter vrij mis. De zwemmer uit Best kwam in de laatste heat niet verder dan 3.53.17.

Brzoskowski werd daarmee tiende en 29e in totaal. De beste acht plaatsten zich voor de finale.

De Oostenrijker Felix Aubock was de snelste in de series met 3.44,19.

Delno

Ook Marjolein Delno redde het niet op haar onderdeel. De Nederlandse klokte op de 200 meter wissel 2.15.05. Ondanks dat ze een seconde van haar persoonlijk record af zwom, werd ze slechts 26e.

Later op de dag zwemt Arno Kamminga nog de series van de 100 meter schoolslag, terwijl de vrouwen en mannen in het bad komen voor de 4x100 meter vrij.