Heemskerk: 'Het moet vooral een goed en leuk WK voor me worden'

"Dit moet vooral een goed en leuk WK voor me worden", zegt Heemskerk over het titeltoernooi in Boedapest dat zondag van start gaat voor de langebaanzwemmers. Maar omdat ze nog altijd op de terugweg is na een zwaar jaar onder de Franse trainer Philip Lucas vindt ze het moeilijk om dat om te zetten in een concreet doel.

"De afgelopen maanden heb ik wel goede tijden gezwommen, maar niet world leading. Mijn doel is om alles uit mijn lichaam te halen wat erin zit. Maar wat dat precies is… De impact van vorig heb ik wat dat betreft onderschat. Het duurt langer om terug te komen."

Heemskerk hoopte in 2016 onder Lucas, die bekendstaat als iemand die eist dat er keihard getraind wordt, de volgende stap te zetten. Maar in plaats daarvan raakte ze overtraind en stond ze vermoeid aan de start in Rio, waar ze op de 200 meter teleurstellend zestiende werd en op de 100 meter niet verder kwam dan de twintigste plaats.

Wouda

De WK wordt nu het eerste grote titeltoernooi sinds ze terugkeerde naar Nederland om weer onder Marcel Wouda te trainen, de man met wie ze in het verleden succes had. Maar helemaal de oude is ze nog niet.

"Ik kom van ver. Mijn lichaam heeft een klap gehad,doordat ik te lang in het rood heb getraind. Maar het gaat nu wel de goede kant op. Sinds enkele weken doe ik de krachttraining bijvoorbeeld weer volledig met de groep mee. Het gaat langzaam, ik wil niet forceren in mijn opbouw richting mijn oude niveau. En beter dan dat."

Het verschil met vroeger zit hem volgens Heemskerk nog in explosiviteit en techniek. "Doordat een tijd minder krachttraining heb kunnen doen ben ik nog niet zo explosief. En technisch zitten er wel goede stukken in mijn races, maar het is nog niet constant."

Verstandig

De progressie was vooralsnog vooral te zien op de 200 meter. "Ik heb veel stabiele 200 meters gezwommen de afgelopen maanden. De 100 meters waren ook stabiel, maar wel stabiel te langzaam. ”

Op de WK kiest Heemskerk er daarom voor om alleen de 200 meter en de estafettes te zwemmen. De 100 meter laat ze schieten. "Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het jammer dat ik de 100 meter moet missen, maar het is wel het verstandigste. De geschiedenis van het afgelopen jaar leert me dat ik voorzichtig moet zijn met mijn lichaam."

"Voor de 100 meter moet ik nog iets meer geduld hebben. De easy speed is er nog niet. Het kost me nog te veel energie om snelheid te maken. Op de 200 meter, waar het tempo lager ligt, gaat het beter. Maar ik heb er vertrouwen in dat het uiteindelijk ook op de 100 meter goedkomt."

De series van de 200 meter, met Heemskerk, staan voor dinsdag op het WK-programma en later die dag zijn de halve finale. De finale is op woensdag.