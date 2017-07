Verwijlen uitgeschakeld in achtste finales WK schermen

In 2011 stonden beide schermers in de WK-finale in Catania eveneens tegenover elkaar. Pizzo zegevierde toen met 15-13.

De 33-jarige Verwijlen, de nummer 51 van de wereldranglijst, had in Leipzig in de tweede ronde nog indruk gemaakt met een zege van 12-8 op de Zuid-Koreaan Park Kyoung-doo, de nummer drie van het mondiale klassement.

Vorig jaar kende Verwijlen een teleurstellend optreden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Hij zei toen door te willen gaan tot de Spelen van Tokio in 2020.

Tristan Tulen, de andere Nederlander die deelnam aan het WK in Leipzig, ging in de eerste ronde met 15-4 onderuit tegen de Hongaar Andras Redli.