De Randamie gaat alles op alles zetten voor nieuwe wereldtitel

"De UFC heeft mijn titel afgepakt, maar wat van mij is wil ik terug", zegt De Randamie (33) tegen NUsport.

De MMA-vechter veroverde als eerste Nederlandse vrouw ooit in februari de wereldtitel in de UFC door in New York de Amerikaanse Holly Holm te verslaan. Nadat ze weigerde in de kooi te stappen tegen de Braziliaanse Cris 'Cyborg' Justino, vanwege het dopingverleden van haar tegenstander, raakte ze haar wereldtitel in juni kwijt.

De Randamie heeft haar zinnen nu gezet op de wereldtitel in de bantamklasse, de lichtere categorie (tot 61 kilogram) waarin ze haar hele carrière uitkwam. Het gevecht tegen Holm in het vedergewicht (tot 65 kilogram) was voor de Utrechtse een eenmalig uitstapje.

Resoluut

"Het maakt mij niet uit hoe vaak ik er voor moet vechten, of dat nou één, twee, drie, vier, vijf of zes keer is. Ik wil die belt terug", stelt De Randamie resoluut. "Ik zal top moeten presteren en dan ligt het aan de UFC wanneer ik word uitgenodigd voor een wereldtitelgevecht. Ik ga alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen."

De Braziliaanse Amanda Nunes is heersend wereldkampioen in het bantamgewicht. De Randamie leed de laatste nederlaag in haar UFC-carrière in 2013 tegen haar.

Nunes veroverde die titel in juli vorig jaar en verdedigde de belt een halfjaar later met succes tegen MMA-superster Ronda Rousey. Een tweede titelgevecht met de Peruaanse Russin Valentina Shevchenko werd ook gewonnen door Nunes, maar vanwege vermeende fraude met haar gewicht staan beide vechters in september opnieuw tegenover elkaar.

Grote doel

De Randamie wil zich na de teleurstelling van haar afgenomen wereldtitel weer oprichten. "Ik heb een enorm team achter me staan met coaches, sparringpartners, famile en vrienden die allemaal een steentje bijdragen. Zij steunen me geweldig op weg naar mijn grote doel."

Op 2 september komt De Randamie voor het eerst sinds haar overwinning op Holm in actie in de UFC. Ze neemt het in Ahoy op tegen de 40-jarige Amerikaanse Marion Reneau. "Mijn focus ligt nu op 2 september. Reneau ken ik niet zo goed, maar dat maakt niet uit."

"Ik ga altijd uit van mijn eigen kracht, ik ga vol voor de knock-out. Het maakt me niet uit wie er tegenover me staat."