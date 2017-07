Van Rouwendaal baalt van hinderende 'trut' Muller in eindsprint WK

In de spannende eindsprint in het Hongaarse Balatonmeer tikte Van Rouwendaal als vierde aan, vlak achter de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Even daarvoor was de Baarnse nog in gevecht met de 27-jarige Muller, die tweede werd.

"Ik wilde Muller passeren, maar toen streek ze ineens voor me", zei Van Rouwendaal kort na de finish tegen de NOS. "Daarna zag ze denk ik dat Cunha erlangs wilde aan de andere kant, want toen streek ze ineens de andere kant op. We hebben protest aangetekend, want je moet op je eigen lijn blijven en dat deed Muller dus niet."

Het protest van Van Rouwendaal ligt ietwat gevoelig omdat ze in Frankrijk geregeld traint met Muller en twee jaar geleden op de WK in het Russische Kazan een vergelijkbare ervaring had met haar. Op de 10 kilometer werd ze destijds tweede achter Muller.

"In Kazan plaatste ik me voor de Spelen dus was ik alsnog blij, maar ik baal ervan dat ze dit weer doet. Het blijft een trut."

Overigens leverde het protest van de 23-jarige Van Rouwendaal niets op en dat voelde ze al een beetje aankomen. "Ik heb nooit geluk", baalde ze.

25 kilometer

De regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer heeft nu nog één kans op een WK-medaille. Vrijdag zwemt ze de 25 kilometer, nadat ze maandag op de 10 kilometer teleurstellend als zestiende eindigde.

Met haar vierde plaats op de 5 kilometer herstelde Van Rouwendaal zich wel aardig na haar offday maandag. Ze werd bijna derde, maar tikte een tiende later aan dan Cunha.

"Ik had echt het gevoel dat we tegelijk aantikten. Helaas was zij toch iets sneller, maar mijn race was heel goed. Ik heb gecontroleerd gezwommen en dan is het balen dat je net vierde wordt."

Nederland veroverde op de WK zwemmen, die volgende week verdergaan in het bad in Boedapest, tot dusver een medaille. Ferry Weertman werd dinsdag wereldkampioen op de 10 kilometer.