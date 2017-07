Weertman kon 'lang ontspannen zwemmen' in gouden race op WK

"Ik kon eigenlijk vrij lang ontspannen zwemmen", zei hij voor de camera van de NOS.

Weertman was in de laatste meters op het Balatonmeer net iets sneller dan de Amerikaan Jordan Wilimovsky en Marc-Antoine Olivier uit Frankrijk.

"Ik moest goed opletten wanneer ik precies zou gaan sprinten, want ik had Olivier in mijn zij. Maar dat de eindsprint gelukt is, dat is natuurlijk heel fijn. "

"Ik ben nu de eerste man in deze sport die na de olympische titel ook de wereldtitel wint. Hopelijk word ik over drie jaar ook de eerste man met twee olympische titels op rij", blikte Weertman vooruit naar de Spelen in Tokio in 2020.

Wouda

Zijn trainer Marcel Wouda zag Weertman al sinds januari op hoog niveau trainen. "Dan is het afwachten of hij het ook in de wedstrijden laat zien. Gelukkig bleef hij cool en deed hij het weer op een magistrale manier."

Wouda: "Hij had een groot doel voor zichzelf. De triple halen, Europees, wereld- en olympisch kampioen. Hij is volwassener geworden, hij vindt het prettig dat de trainingsgroep groter is. Alles kwam nu mooi bij elkaar."

Weertman gaat zich nu richten op het langebaanzwemmen. Hij doet volgende week mee aan de 800 meter vrije slag bij de WK in Boedapest.