Ferry Weertman wereldkampioen op 10 kilometer open water

De Amerikaan Jordan Wilimovsky en de Fransman Marc-Antoine Olivier moesten het in de eindsprint afleggen tegen de sterke Weertman, die finishte in 1 uur, 51 minuten en 58 seconden.

Weertman en de andere Nederlander Marcel Schouten begonnen afwachtend aan de race in Hongarije. Aanvankelijk lagen ze achterin het peloton.

Halverwege de koers schoof Schouten langzaam naar voren, later mengde ook Weertman zich meer in de strijd om de eerste plekken. Bij het ingaan van de laatste ronde zwom Weertman op de negende plaats en was Schouten twaalfde.

In de laatste 200 meter sprintte Weertman zij-aan-zij met Olivier en Wilimovsky en tikte hij als eerste aan voor de Amerikaan. Schouten werd uiteindelijk achttiende.

Olympisch kampioen

Weertman is regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer. In Rio de Janeiro versloeg hij vorig jaar de Griek Spiros Gianniotis na een fotofinish.

De 25-jarige Weertman veroverde twee jaar geleden bij de WK in Kazan zilver op de 10 kilometer. Hij werd in Rusland nipt verslagen door de Wilimovsky. Bij de EK in 2014 in Berlijn pakte Weertman wel het goud op de 10 kilometer. Twee jaar later prolongeerde hij die titel in Hoorn.

In Boedapest was Weertman erop gebrand om de ontbrekende wereldtitel aan zijn erelijst toe te voegen "Dat lijstje is al mooi, maar wordt helemaal mooi als ik ook nog wereldkampioen word. Dat is het grote doel", zei hij voor aanvang van het toernooi.

De zwemmer uit Naarden komt op de WK ook nog in actie op de 800 meter langebaan.