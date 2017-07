Van Rhijn onttroond als wereldkampioene op 100 meter

Van Rhijn finishte in 13,20 seconden. Ze was daarmee een stuk langzamer dan Kamlish die in 12,92 eindigde. Het brons was voor Nyoshia Cain uit Trinidad & Tobago (13,25). Marlene van Gansewinkel eindigde als zevende in een tijd van 13,65.

Van Rhijn (25) won bij de Paralympische Spelen vorig jaar in Rio de Janeiro goud op de 100 meter. Ze is tweevoudig titelhouder op de 200 meter. In 2013 en 2015 won ze wel de wereldtitel.

"Dit voelt als goud verliezen", zei Van Rhijn na haar race. "Ik kwam hier om te winnen, had ook het idee dat ik goed genoeg was om dat te doen. Ik heb dit jaar weer het nodige in mijn trainingen veranderd, train bij een nieuwe coach, dus misschien komt dit toernooi gewoon net wat te vroeg."

Hertog

Ronald Hertog veroverde WK-zilver bij het verspringen (T44). Hij kwam tot een afstand van 6,94 meter. Alleen de Duitser Markus Rehm reikte verder (8,00 meter).

"Zilver is de plaats waar ik thuishoor op dit moment", aldus Hertog, die vorig jaar bij Rio 2016 eveneens tweede werd. "Rehm is op dit moment te goed, ik had alleen wel gehoopt het gat met hem iets verder te kunnen dichten."