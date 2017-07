Marianne Vos wint BeNe Ladies Tour

Vos won de massasprint voor haar landgenote Monique van de Ree. Zaterdag had ze na winst in de individuele tijdrit in Sint-Laureins al de leiderstrui veroverd.

Vos verdedigde in het algemeen klassement een voorsprong van acht seconden op de Britse Alice Barnes. De Australische Annette Edmondson stond derde op dertig seconden. De voorsprong van Vos kwam tijdens de slotrit niet meer in gevaar.

In de etappekoers door België en Nederland maakte Vos haar rentree na een sleutelbeenbreuk. Vrijdag in de eerste etappe ook al tweede geworden achter Barnes. Zaterdag in de ochtendrit werd ze tweede achter de Britse Elinor Barker.

Vos, die rijdt voor WM3 Pro Cycling, begon de ronde donderdag nog teleurstellend. Ze kwam in de proloog ongelukkig ten val en werd bijna laatste.

Het was de vierde edities van de BeNe Ladies Tour. De vorige twee keer won de Belgische Jolien D'Hoore. De Zweedse Emma Johanssen zegevierde in 2014 tijdens de eerste editie.