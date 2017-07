Geen WK-medaille voor Van Rouwendaal op 10 kilometer open water

Van Rouwendaal beleefde een moeizame voorbereiding op de WK in Hongarije. Ze liep een brandwond aan haar been op toen ze daar per ongeluk hete thee overheen gooide.

Ook werd vorige maand bij haar de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Met behulp van medicijnen kwam ze er net op tijd weer bovenop. Een hoofdrol op de 10 kilometer zat er echter niet in.

De Française Aurelie Muller prolongeerde in Hongarije haar wereldtitel, gevolgd door Samantha Arevalo uit Ecuador. De Italiaanse Arianna Bridi en de Braziliaanse Ana Marcela Cunha eindigden in dezelfde tijd en kregen beide een bronzen medaille.

Van Rouwendaal, regerend olympische kampioene op het onderdeel, was in 2015 nog goed voor het zilver bij de WK in Kazan en hoopte in het Balatonmeer haar eerste wereldtitel te bemachtigen.

Halverwege de race zat de 23-jarige Baarnse ook nog goed achter Muller, die vanaf het begin al het tempo bepaalde.

Met nog een kilometer te gaan kon Van Rouwendaal het echter niet meer volhouden, waardoor ze achterin de kopgroep terechtkwam en vervolgens definitief moest afhaken. Ze eindigde als zeventiende, maar door diskwalificatie van een andere zwemster werd ze als zestiende in de uitslag opgenomen.

Revanche

Muller, net als Van Rouwendaal getraind door de Fransman Philippe Lucas, kwam na 2 uur en 16 seconden als eerste over de streep. Daarmee nam ze revanche voor haar diskwalificatie bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Dinsdag komen Ferry Weertman en Marcel Schouten het water in voor de 10 kilometer bij de mannen. Van Rouwendaal gaat woensdag en vrijdag nog een poging doen om een medaille te veroveren bij de 5 kilometer en de 25 kilometer.

Schoonspringen

Inge Jansen en Celine van Duijn hebben zich bij de WK schoonspringen in Boedapest niet weten te plaatsen voor de finale op het onderdeel synchroon (toren).

Het Nederlandse duo eindigde in de voorronde op de dertiende plek. Ze kwamen 0,18 punten tekort op Italië voor deelname aan de eindstrijd, die zondagavond wordt afgewerkt.

Jansen en Van Duijn kwamen op een score van 262,32 punten uit. Italië, dat zich als twaalfde en laatste land kwalificeerde voor de finale, liet een totaal van 262,50 noteren. Het Chinese koppel Qian Ren/Yajie Si kreeg in de voorronde met 334,32 punten de hoogste waardering.