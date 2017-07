Klimtalent Oomen (21) tot eind 2020 bij Team Sunweb

Oomen had nog een verbintenis tot het eind van volgend jaar bij de ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink, maar dat is opengebroken en verlengd, meldt het team zaterdag.

Team Sunweb gaat ook langer verder met de 22-jarige Deen Sören Kragh Andersen. Zijn contract zou aan het eind van dit jaar aflopen, maar dat is eveneens tot eind 2020 verlengd.

Oomen won vorig jaar het klassement in de Tour de l'Ain. Volgens ploegleider Marc Reef laat dat zien hoeveel potentie de Tilburger heeft. "Toen hij bij ons kwam hadden we een plan voor ogen om hem tot een klassementsrenner te ontwikkelen. We kunnen nu de tijd nemen om dat te bewerkstelligen."

Oomen zegt zich in een persbericht thuis te voelen bij de van oorsprong Nederlandse formatie. "Ik zit in het juiste team met de juiste mensen en ik ben dankbaar voor de kansen en het vertrouwen. Er staat geen druk op me", zegt hij. "Ik kijk er naar uit om de komende jaren het uiterste uit mezelf te halen."

Eerder verbond Tom Dumoulin zich al voor langere tijd aan de ploeg. De winnaar van de Giro d'Italia ligt tot eind 2022 vast. Hij had nog een contract voor twee jaar.