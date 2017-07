Federer plaatst zich voor elfde keer voor finale Wimbledon

Federer rekende in de halve eindstrijd in 2 uur en 21 minuten af met Berdych: 7-6 (4), 7-6 (4) en 6-4. Hij blijft daardoor zonder setverlies tijdens deze editie van Wimbledon.

De nummer vijf van de wereld kan het Grand Slam-toernooi in Londen zondag voor de achtste keer op zijn naam schrijven. Hij won Wimbledon eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. In 2008, 2014 en 2015 verloor hij de eindstrijd.

In totaal kan Federer zijn negentiende Grand Slam-titel in zijn carrière veroveren. Eerder dit jaar was hij de sterkste op de Australian Open.

Tegen Berdych nam Federer in de vijfde game van de eerste set een break voorsprong. De Tsjech, die vijftiende staat op de wereldranglijst, werkte de break even later weg, maar verloor vervolgens de tiebreak.

Het tweede bedrijf verliep volledig volgens service, waarna Federer opnieuw de sterkste was in de tiebreak. In de derde set had hij voldoende aan een break in de zevende game en maakte hij de partij op zijn tweede matchpoint af.

Cilic

Cilic was in de andere halve finale in vier sets te sterk voor Sam Querrey. Na 2 uur en 56 minuten was het duel tussen de twee servicekannonen voorbij: 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) en 7-5.

De finale staat zondag op het programma. Zaterdag wordt de vrouwenfinale tussen Venus Williams en Garbine Muguruza gespeeld.

Het wordt voor de 28-jarige Cilic zijn eerste finale op Wimbledon, nadat hij in het verleden niet verder kwam dan de kwartfinales in Londen. In 2014 won de Kroaat wel verrassend de US Open. Querrey haalde niet eerder de halve finale op een Grand Slam-toernooi. De Amerikaan is de nummer 28 van de wereld.

Cilic is na oud-speler Goran Ivanisevic de tweede Kroaat die de eindstrijd op het 'heilige gras' in Londen heeft gehaald. De inmiddels 45-jarige Ivanisevic haalde vier keer de finale van Wimbledon. Bij zijn laatste optreden in de eindstrijd in 2001 won hij de titel.