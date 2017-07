Cilic eerste Wimbledon-finalist na zege op Querrey

Na 2 uur en 56 minuten was het duel tussen de twee servicekannonen voorbij: 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) en 7-5.

Tegenstander in de finale van de als zevende geplaatste Cilic wordt Roger Federer of Tomas Berdych, die op dit moment tegenover elkaar staan. De finale is zondag. Zaterdag is de vrouwenfinale tussen Venus Williams en Garbine Muguruza.

Het wordt voor de 28-jarige Cilic zijn eerste finale op WImbledon, nadat hij in het verleden niet verder kwam dan de kwartfinales in Londen. In 2014 won hij wel verrassend de US Open. Sam Querry haalde niet eerder de halve finale op een Grand Slam-toernooi. De Amerikaan is de nummer 28 van de wereld.

Ivanisevic

Cilic is na oud-speler Goran Ivanisevic de tweede Kroaat die de eindstrijd op het 'heilige gras' in Londen heeft gehaald.

De inmiddels 45-jarige Ivanisevic haalde vier keer de finale van Wimbledon. Bij zijn laatste optreden in de eindstrijd in 2001 won hij de titel.