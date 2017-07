Ex-kickbokser Saki debuteert eind september in Tokio in UFC

Saki nam eind mei tot ieders verrassing afscheid van Glory. Hij lag op dat moment al maanden overhoop met de kickboksbond en wereldkampioen Rico Verhoeven.

Saki daagde zijn landgenoot naar eigen zeggen meerdere malen uit, maar Verhoeven zou telkens 'nee' hebben gezegd.

"Ik zal maar echte mannen zoeken om tegen te vechten. Echte mannen die geen uitdaging uit de weg gaan en het ook menen en niet alleen op tv zeggen voor de show. Ik wil niet eens tegen mensen als jij meer vechten, er zit geen trots in je en dus is er ook geen glorie in een overwinning", schreef Saki op Instagram.

Saki stond in 2015 voor het laatst in de ring. Hij versloeg destijds de Roemeen Sebastian Ciobanu via unaniem jurybesluit.

Dat Saki in Tokio zijn eerste grote MMA-partij gaat vechten, betekent dat hij op 2 september niet te bewonderen zal zijn op het UFC-evenement in de Rotterdamse Ahoy.