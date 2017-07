McGregor zegt dat hij Mayweather binnen vier ronden knock-out slaat

De ongeslagen Amerikaanse bokser en de Ierse kooivechter troffen elkaar dinsdag in het Staples Center van Las Vegas, om hun gevecht aan te prijzen. McGregor (28) riep dat hij Mayweather binnen vier ronden knock-out zou slaan.

Daarna nam de 40-jarige Amerikaan de microfoon over. "Eén ding is zeker: jij zal met een witte vlag zwaaien. Je mag kiezen of je op je gezicht of op je rug eindigt", zei Mayweather.

Voor het oog van duizenden toegestroomde fans en de draaiende camera's gingen de twee kemphanen vervolgens tegenover elkaar staan. Verwensingen vlogen over en weer en beveiligers moesten er aan te pas komen om Mayweather en McGregor uit elkaar te halen.

Razernij

"Ik ben niet bang voor hem", blufte de Ier, die er vorig jaar als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts. "Hij is niet gewend aan mijn bewegingen, mijn kracht, mijn razernij."

Mayweather treffen elkaar op 26 augustus in het MGM Grant in Las Vegas. Met het gevecht is meer dan honderd miljoen dollar gemoeid.