Honkbalweek Haarlem keert in 2018 toch terug

Dat meldt de projectgroep haalbaarheid Honkbalweek Haarlem zaterdag. "De kogel is door de kerk. Er komt definitief een doorstart."

In een half jaar tijd heeft de projectorganisatie tientallen bedrijven bereid gevonden om voor in totaal 100.000 euro garant te staan. "Daarom kunnen we nu beginnen met het opstarten van de organisatie voor 2018."

Het toernooi zal volgend jaar plaatsvinden in het weekeinde van 14 en 15 juli. De eerste keer dat de Honkbalweek werd gehouden was in 1961. Vanaf 1972 was het een tweejaarlijkse toernooi in de even jaren. Het Nederlands team was vaste deelnemer aan het evenement. Oranje won in 2016 de laatste editie.

Nederland won ook in 2004, 2006 en 2010. Grootmacht Cuba werd toen steeds verslagen in de finale. Ook de Verenigde Staten en Japan waren trouwe deelnemers in het Pim Mulierstadion.