Schippers blij met progressie op 200 meter na beste seizoenstijd

Schippers kwam in Zwitserland tot een tijd van 22,10 en liet daarmee de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (22,16) en de Amerikaanse Kyra Jefferson (22,34) achter zich.

"Van tevoren vond ik dat het ietsje harder moest. Dat heb ik gedaan en ik ben blij met de progressie. Nu uitrusten in aanloop naar de WK", aldus de 25-jarige Schippers tegen de NOS.

"Het was geen perfecte race, maar het begon er wel wat meer op te lijken. Het laatste stuk was iets te geforceerd, maar het was goed voor nu. Ik weet dat ik nog iets meer de ontspanning moet gaan vinden richting de WK. Dat komt vanzelf."

Vorige maand besloot Schippers om zich af te melden voor de NK atletiek van volgende week in haar thuisstad Utrecht. Ze wil zo uitgerust mogelijk aan de start verschijnen bij de WK, die in augustus in Londen van start gaan.

Raar

In tegenstelling tot enkele concurrenten verschijnt Schippers bij de wereldkampioenschappen aan de start van zowel de 100 als 200 meter. Voor de Nederlandse is dat niet meer dan logisch.

"Ik vind het raar dat dat nieuws was, want eigenlijk is het normaal dat je 'dubbelt' als je sprinter bent. Ik vind het allebei leuk, dus waarom niet? Als het fysiek kan, moet je het doen."

De WK atletiek zijn van 4 tot en met 13 augustus in Londen. Twee jaar geleden pakte Schippers de wereldtitel op de 200 meter.