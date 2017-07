Schippers sprint naar snelste seizoenstijd op 200 meter in Lausanne

De 25-jarige Schippers liet op de Zwitserse baan de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou net achter zich. Die eindigde in een tijd van 22,16 als tweede. De Amerikaanse Kyra Jefferson kwam met 22,34 als derde over de meet.

Met haar winnende tijd dook Schippers ruim onder haar snelste tijd van het seizoen. Ze kwam in april bij de Bryan Clay Invitational tot 22,29.

Schippers schoot in Lausanne direct goed uit de startblokken. Ta Lou leek in de binnenbocht echter onderdoor te komen, maar Schippers had op het rechte stuk meer over en hield de Ivoriaanse daardoor achter zich.

Boons

Eefje Boons verzekerde zich in Lausanne van een WK-ticket op de 100 meter horden. Ze liep op dat onderdeel een persoonlijk recordtijd van 12,98.

Die tijd was exact voldoende om aan de limiet te voldoen. Het was bovendien de eerste keer dat de 22-jarige Boons onder de 13 seconden liep. Ze eindigde als zevende. De Amerikaanse Sharika Nelvis zegevierde in Lausanne in 12,53.

De WK atletiek worden volgende maand in Londen gehouden.