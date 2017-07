Verhoeven vecht in december tegen Ben Saddik om wereldtitel

De precieze datum en locatie van het gevecht zijn nog niet vastgesteld, maar het zal in ieder geval in december en ergens in Nederland zijn.

Verhoeven is regerend wereldkampioen. De 28-jarige Brabander werd in maart uitgedaagd door de twee jaar jongere Ben Saddik, die op dat moment net de Braziliaan Guto Inocente had verslagen. Verhoeven twijfelde niet, liep de ring in en nam de uitdaging lachend aan. Hij voegde daaraan toe dat Ben Saddik geen partij voor hem is.

Het gevecht werd aanvankelijk voor mei gepland, maar door een blessure moest Ben Saddik afzeggen. In december zal het dus alsnog tot een confrontatie komen.

Knock-out

Overigens heeft Ben Saddik Verhoeven al een keer verslagen. Bij zijn debuut in 2011 sloeg hij de Nederlander, die toen ook nog aan het begin van zijn loopbaan stond, knock-out. In de jaren die volgden groeide Verhoeven uit tot een van de beste kickboksers ter wereld.

Ben Saddik is met (2,05 meter) iets groter dan Verhoeven (1,96). Bovendien weegt 'The Goliath', zoals zijn bijnaam luidt, liefst 136 kilo. Verhoeven is bijna twintig kilo lichter.

Door zijn blessure stond Ben Saddik enkele maanden aan de kant. Het laatste gevecht van Verhoeven dateert van mei toen hij in Den Bosch te sterk was voor de Nederlandse Marokkaan Ismael Lazaar.

Voor Verhoeven staat er ook nog een rematch tegen Badr op het programma, maar dat gaat nog even duren. De Nederlandse Marokkaan zit momenteel gevangenisstraf uit vanwege mishandeling. In december 2016 stonden Verhoeven en Hari voor het eerste tegenover elkaar en toen won Verhoeven omdat Hari geblesseerd opgaf.