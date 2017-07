Kromowidjojo vindt dat ze richting WK 'beter en netter' zwemt dan in Rio

"Vorig jaar zwom ik niet zo netjes, dat is nu anders. Op de trainingen heb ik veel aandacht besteed aan het technische gedeelte. De insteek van mijn arm is meer naar voren. Het is beter en netter", aldus Kromowidjojo, die later deze maand in actie komt op de WK in Boedapest.

De 26-jarige Sauwerdse moest van ver komen na de mislukte Spelen, al heeft ze de teleurstelling van Rio snel een plek kunnen geven. "Nadat ik de 50 meter vrij gezwommen had en de Spelen klaar waren, voelde ik me echt niet lekker. Maar een dag later was dat al anders."

"Het scheelde dat ik nooit het gevoel gehad heb dat Rio leidend zal worden voor mijn carrière, of dat ik er niet over zou kunnen praten zonder in huilen uit te barsten. Natuurlijk moest ik wel weer opladen na de Spelen, maar dat was niet anders dan na de successen vier jaar eerder in Londen. Ik leef lang naar de Spelen toe en dat kost veel energie."

Paus

Inmiddels is niet alleen aan het "nettere zwemmen", maar ook aan de tijden van de drievoudig olympisch kampioene te zien dat ze beter in vorm steekt dan op de Spelen. Eind vorige maand zwom ze in Rome op de 100 meter 53,07, haar beste tijd in vijf jaar. En dat nadat ze een paar uur daarvoor op audiëntie was geweest bij de paus.

"Ik ben niet katholiek opgevoed, maar het was wel bijzonder. Het wedstrijdschema in Rome was aangepast aan het bezoek. Na de series van de 100 meter gingen we met twee bussen vol zwemmers naar het Vaticaan. Vooraf was gezegd dat we niet mochten knielen, maar heel Italiaans werd er wel hard geklapt toen de paus binnenkwam."

"Daarna ging hij het rijtje af en kreeg ik een stevige hand. Een selfie met de paus mocht ook, maar dat vond ik niet gepast. Het was een mooie ervaring. En gezien de snelle tijd die ik daarna zwom, heb ik de zegen gekregen, haha."

Stoppen

De snelle tijd op de 100 meter geeft Kromowidjojo vertrouwen richting de WK, al heeft ze daar geen specifieke doelstelling. "Ik ga daar niet meedoen om het meedoen. Ik wil bij de top horen, maar we merken daar wel hoe het gaat."

Met het oog op haar zwemtoekomst lijkt het cruciaal dat Kromowidjojo in Boedapest goed presteert. Ze gaf al eerder aan dat ze na de WK beslist of ze stopt of doorgaat. Haar vriend Ferry Weertman, die in Rio olympisch goud pakte op de tien kilometer openwaterzwemmen, meldde dinsdag dat hij sowieso doorgaat tot de Spelen over drie jaar in Tokio, maar dat heeft geen invloed op de keuze van Kromowidjojo.

"Na Rio hebben we het er wel over gehad. Wat als we allebei doorgaan, allebei stoppen, of maar één van ons doorgaat? Ferry maakt zich nooit ergens druk om, maar ik ben wat meer van het plannen. Toch zal het bij mijn keuze niet meespelen dat Ferry sowieso doorgaat. Of ik stop of doorga moet namelijk helemaal vanuit jezelf komen."

"Maar goed, nu ga ik me eerst op de WK richten. Daarna zwem ik nog World Cups in Moskou, Berlijn en Eindhoven en dan ga ik op vakantie. Na de vakantie horen jullie wel wat het wordt."

De WK in Boedapest beginnen op 15 juli en duren tot en met 30 juli.