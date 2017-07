Steenbergen niet naar WK, Heemskerk zwemt alleen 200 meter

"Marrit heeft een enorm zwaar jaar gehad. Het was een examenjaar voor haar en onlangs heeft ze nog het jeugd EK gezwommen in Netanya. Ze is nu niet wedstrijdfit", legde bondscoach Marcel Wouda donderdag uit op een persconferentie in Eindhoven.

De afmelding van Steenbergen in opvallend omdat ze enkele dagen geleden op het jeugd EK de titel pakte op de 100 meter vrije slag en zilver won op de 4x100 meter vrij. Volgens Wouda heeft de afmelding van de talentvolle Steenbergen, die vorig jaar in Rio de Janeiro haar olympisch debuut maakte, niets te maken met eventuele schouderklachten.

"Door het drukke jaar is de accu gewoon leeg. Marrit kan zich daardoor niet opladen voor ook nog een WK. Dat is haar eigen beslissing en daarin steunen wij haar."

Heemskerk

Door het wegvallen van Steenbergen reist de Nederlandse ploeg met achttien langebaanzwemmers en drie openwaterzwemmers af naar Boedapest. In het zwembad zijn Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk de bekendste namen.

Heemskerk meldde dinsdag dat ze alleen de 200 meter en de estafette zal zwemmen. De 100 meter laat ze schieten. De 29-jarige Zuid-Hollandse is op de weg terug nadat Rio voor haar uitliep op een teleurstelling. Over haar prestaties op de 200 meter is ze inmiddels redelijk tevreden, maar ze merkt dat het nog te zwaar is om die afstand op de WK te combineren met de 100 meter.

Op de 4x100 meter is Heemskerk met de estafetteploeg normaal gesproken kandidate voor een medaille. Kromowidjojo en openwaterzwemmers Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman kunnen in Boedapest individueel gaan voor eremetaal, maar Wouda wil geen doelstelling uitspreken als het om medailles gaat.

Rio

Vorig jaar in Rio presteerde Nederland zeer teleurstellend in het zwembad, er werd geen enkele medaille gepakt.

"Toen werd duidelijk hoe het Nederlandse zwemmen er internationaal voor staat", zei Wouda. "In het internationale veld is sindsdien niet veel veranderd, dus we gaan met een heel bescheiden missie naar Boedapest"

De WK in Boedapest begint op 15 juli en duurt tot en met 30 juli.