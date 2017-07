Nederlanders Jansen en Schoop in selectie All Star Game MLB

Voor de 25-jarige Schoop, die speelt voor Baltimore Orioles, is het de eerste keer dat hij geselecteerd is. Hij is één van de tweede honkmannen voor het team van de American League, dat traditiegetrouw speelt tegen het team van de National League.

Jansen gaat meedoen bij de National League. De 29-jarige reliever, die sinds 2010 speelt voor Los Angeles Dodgers, werd vorig jaar ook al geselecteerd.

Mogelijk komt er nog een derde Nederlander bij, want de fans kunnen nog tot donderdag stemmen voor de laatste positie. Er zijn zijn vijf spelers genomineerd, onder wie Xander Bogaerts (Boston Red Sox) en Didi Gregorius van New York Yankees. Vorig jaar viel de keuze op Bogaerts.

Extreem blij

In een eerste reactie op zijn selectie zegt Schoop "extreem blij" te zijn. "Er gaat nu van alles door mijn hoofd. Ik ga erheen en ik ga genieten."

Opmerkelijk is dat de op Curaçao geboren Jansen niet tevreden is. Hij baalt ervan dat hij, net zo min als de drie andere geselecteerde spelers van de Dodgers, niet in de basis zal staan en geeft de fans van het team de schuld. Volgens Jansen hebben ze niet genoeg gestemd.

"Ik zeg het luid en duidelijk: het is de schuld van de fans. We hadden met twee man in de basis moeten hebben."

Hoewel er nu twee en mogelijk zelfs drie Nederlanders bij zijn, komt het niet vaak voor dat Nederlanders geselecteerd worden voor de All Star Game. Alleen Bert Blyleven (1973 en 1985), Andruw Jones (2000, 2002, 2003, 2005 en 2006) en Jair Jurrjens (2011) gingen Bogaerts, Jansen en Schoop voor.

De 88e editie van de All Star Game wordt dinsdag gespeeld in Marlins Park, de thuishaven van Miami Marlins.