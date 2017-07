Hockeysters winnen halvefinaleronde World League

De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in de finale van de derde fase van het prestigieuze toernooi met 2-0 te sterk voor China.

Caia van Maasakker nam in Brussel beide treffers voor haar rekening. De verdedigster van SCHC benutte tot twee keer toe (39e en 48e minuut) een strafcorner.

Oranje verzekerde zich donderdag al van een ticket voor het WK van volgend jaar in Londen en een plaats in de eindronde van de Hockey World League in november in Auckland door in de kwartfinales Spanje met 2-0 opzij te zetten.

Nederland rekende zaterdag in de halve eindstrijd pas na shoot-outs af met Nieuw-Zeeland (5-4).