Herlings eindigt ook in Portugal als tweede achter Cairoli

De winst in Portugal ging naar Antonio Cairoli. De achtvoudig wereldkampioen bleef tijdens de eerste manche in het spoor van de 22-jarige Herlings en finishte vlak achter hem als tweede.

De 31-jarige Italiaan schreef vervolgens de tweede manche op zijn naam, met enkele seconden voorsprong op de Nederlander. Vorige week moest Herlings Cairoli in Lombardije ook al voor zich dulden.

Beide motorcrossers eindigden in Portugal op 47 punten, maar de eindzege van de Grand Prix gaat bij een gelijk puntenaantal naar de winnaar van de tweede manche. De Litouwer Arminas Jasikonis werd in beide manches derde, waardoor hij die positie ook in de daguitslag bekleedt.

Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander in de MXGP, finishte in de eerste manche als zevende en werd veertiende in de tweede manche.

WK-stand

Cairoli heeft met de zege zijn voorsprong in het kampioenschap vergroot. Hij voert de ranglijst aan met 478 punten. Herlings, die een slechte start van het seizoen kende, heeft de tweede plaats ondertussen in zicht.

De Belg Clement Desalle staat tweede met 387 punten, de Fransman Gautier Paulin derde met 383 punten. Herlings is met 382 punten de nummer vier. Coldenhoff is elfde met 244 punten.