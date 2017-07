Bendsneyder achtste in Moto 3-race, Marquez boekt achtste zege in Duitsland

De 18-jarige Nederlander deed volop mee in het gevecht om de vijfde plaats, maar werd na 27 rondes als achtste afgevlagd. Hij was de race ook vanaf die positie begonnen.

De geboren Rotterdammer vertolkte vorige week nog een hoofdrol bij de TT van Assen. Hij had zich in de regen als tweede gekwalificeerd en reed in de race zelf even op kop.

Bendsneyder leek ook op weg naar een hoge klassering, maar ging vlak voor de finish onderuit en gleed los van zijn KTM-machine over de finish. Daardoor werd hij gediskwalificeerd.

Op de Sachsenring ging de winst naar de Spanjaard Joan Mir, die daarmee zijn leidende positie in het WK verstevigde. Mir bleef de Italiaan Romani Fenati en Marcos Ramirez uit Spanje net voor.

MotoGP

Marc Marquez heeft zondag voor de achtste keer op rij de GPĀ van Duitsland op de Sachsenring gewonnen. Dat deed de Spanjaard in 2010 in de 125cc, daarna twee keer in de Moto2 en nu voor de vijfde keer in de MotoGP.

De regerend wereldkampioen nam in de slotfase van de race afstand van de Duitse verrassing Jonas Folger op de Yamaha. Dani Pedrosa, de ploeggenoot van MĆ”rquez bij Repsol Honda, werd op afstand derde. Marquez (24) veroverde zaterdag voor de achtste keer op rij de poleposition op de Sachsenring.Ā

Marquez neemt met zijn tweede zege van dit seizoen ook de leiding in het klassement overĀ van de Italiaan Andrea Dovizioso. Marquez heeft 129 punten, zijn landgenoot Maverick ViƱales, die als vierde eindigde, staat op 124, Dovizioso 123 en Valentino Rossi 119.