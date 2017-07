Martina loopt WK-limiet op 200 meter in Parijs, knappe zege Hassan

De 32-jarige Martina, die er eerder op de avond op de 100 meter nog niet in slaagde om onder de WK-limiet te duiken, werd op de 200 meter tweede in 20,27. Daarmee was hij ruim sneller dan de limiet van 20,44.

Eerder dit seizoen zag de sprinter al een paar keer een poging stranden om de WK-limiet te lopen. De winst in Parijs op de 200 meter ging naar de Turk Ramil Guliyev (20,15). De Jamaicaan Rasheed Dwyer was in 20,45 de nummer drie.

Hassan (24) kwam iets eerder op de avond op de 1500 meter in een tijd van 3.57,10 over de streep. Ze hield olympisch kampioene Faith Kipyegon uit Kenia (3.57,51) knap achter zich. De Ethiopische Gudaf Tsegay (3.59,55) werd derde. Maureen Koster kwam in 4.06,70 als elfde over de finish.

Iets minder dan een maand geleden maakte Hassan bij de Diamond League in Rome al indruk door de 1500 meter eveneens op haar naam te schrijven. Toen was ze met een tijd van 3.56,22 nog iets sneller.

Dafne Schippers deed niet mee in Parijs. De WK atletiek gaan begin augustus van start in Londen.